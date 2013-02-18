Доработка и наполнение ряда сайтов

Здравствуйте, уважаемые фри-лансеры. Большой объем работ - сам не успеваю, нужен помощник. Работа заключается в верстке и натяжке на joomla 2.5, настройка сайтов на шаблонах, и т.п. Только Джумла 2.5. Работа не сложная, но ее есть много. Объем ...