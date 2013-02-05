Портал с раздачей поддоменов и созданием сайтов

Нужен сайт (site.ua), на котором, спортивные клубы смогут регистрируясь получать возможность создать свой сайт на нашем хостинге с нашим (name.site.ua) или их под-доменом и попадая в свой кабинет наполнять и управлять своим сайтом: добавлять новости, фото, игроков, создавать новостные или рекламные информеры и т.д. Информация добавленная на сайты будет отображаться на страницах нашего портала.

Примеры похожих сайтов : prom.ua, zakupka.ua

Интересуют возможности сроки и ориентировочная стоимость.