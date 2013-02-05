В админке не отображается текст. Сделать чтоб отображался текст. 5 USD
Портал с раздачей поддоменов и созданием сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт (site.ua), на котором, спортивные клубы смогут регистрируясь получать возможность создать свой сайт на нашем хостинге с нашим (name.site.ua) или их под-доменом и попадая в свой кабинет наполнять и управлять своим сайтом: добавлять новости, фото, игроков, создавать новостные или рекламные информеры и т.д. Информация добавленная на сайты будет отображаться на страницах нашего портала.
Примеры похожих сайтов : prom.ua, zakupka.ua
Интересуют возможности сроки и ориентировочная стоимость.
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