Необходимо поставить Wordpress-шаблон

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть установленный wordpress. Есть хорошо документированный премиум шаблон с themeforest. Демо контент, видеоролики по настройке и все необходимое. Есть макет по которому нужно настроить контент на главной странице.Потребуется минимальное знание HTML. Одна микроскопическая зона настраивается не через визуальный редактор, а как HTML виджет.

Все просто.

Для того, чтобы получить этот заказ в заявке вам обязательно нужно указать линки на сайты, где вы настраивали Wordpess шаблоны, цену и срок.

WordPress
11 лет назад
Ikarus
36 летПольша
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад