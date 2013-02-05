Необходимо поставить Wordpress-шаблон

Есть установленный wordpress. Есть хорошо документированный премиум шаблон с themeforest. Демо контент, видеоролики по настройке и все необходимое. Есть макет по которому нужно настроить контент на главной странице.Потребуется минимальное знание HTML. Одна микроскопическая зона настраивается не через визуальный редактор, а как HTML виджет.

Все просто.

Для того, чтобы получить этот заказ в заявке вам обязательно нужно указать линки на сайты, где вы настраивали Wordpess шаблоны, цену и срок.