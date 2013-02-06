Грамотно перенести сайт на joomla на другой хост

$20
Системы управления (CMS)Завершен9 заявок165 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется грамотно перенести сайт на joomla на другой хост.

Бюджет 20$.

Сроки 1 день.

Joomla
11 лет назад
An_orvin
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$20
1 день
Перенес сайт на joomla быстро и без проблем. Человек приятен в общении и хороший специалист.
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