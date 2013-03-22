Перенести ИМ с Vamshop 1.49 на Vamshop 1.69

$50
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки186 просмотров
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Необходимо перенести данные, дизайн с Vamshop 1.49 на Vamshop 1.69. На выходе должны получить исправный полностью рабочий магазин.

11 лет назад
batt
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
hunterkiller
Артем 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
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