Экспорт заказов из Amiro v5.14.6.6 в МойСклад

Нужно настроить(прописать) скрипт выгрузки из Амиро версии 5.14.6.6 заказов в Мойсклад.

Особенность следующая заказы содержат подвиды у которых так же есть собственный SKU и в МойСклад они определяются как отдельные товары (идентифицируясь по их SKU).

Есть прописанный скрипт который сейчас работает и генерирует csv файл который забирает МойСклад (но работает сейчас с ошибками).

Есть тестовый сайт на Амиро новой версии и аккаунт в Мойсклад с базой для проверки и тестирования данного скрипта.

Прикрепляю скрипт выгрузки товаров и генерируемый csv файл который принимает МойСклад , но тоже с ошибками.

Проблема в том что файл грузит все заказы находящиеся в базе. а нужно в идеале только измененые и новые.

Оплата желательна по безналу. Цены и сроки обозначайте сразу.

Вопрос срочный.