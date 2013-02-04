Задача для специалиста по блогам

Нужен человек, который полностью свободен, чтобы начать работать СЕГОДНЯ (сейчас). Оплата 1000р/день. Из рассчета делать по 1му шаблону в день. (По опыту 9 часов работы на 1 шаблон достаточно.) На данный момент заказы есть следующие: Сайт музыканта Сайт Инвестфонда Сайт ...