Задача для специалиста по блогам

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка135 просмотров
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Нужен специалист - кто работал или знает http://livestreetcms.org/ -- нужно немного переделать диз и немного подправить функционал -- впринцыпе работы не много - подробное тз скину.

11 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад