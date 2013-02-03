Нужен апгрейт сайта на джумле 1.5

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки140 просмотров
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Нужно проапгрейдить до новой, устойчивой версии сайт, сделанный на Joomla 1.5. Темплейт дизайна изменен, дописан компонент + добавлено еще пара файлов с функциями.

11 лет назад
andyldk
Андрей 
49 летИзраиль
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад