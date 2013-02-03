Доработка сайта на Joomla

Есть ли смысл переходить на другую CMS?

Или доделать сайт работающий на joomla. www.mcm-shop.ru

Цель - удобный продающий и функционально работающий сайт.

Рассмотрю Ваши предложения и комментарии.

1. Virtuemart. Корзина. Сделать быстрый заказ в один клик.

2. Корзина. Сделать через систему оплаты - например Robokassa или другое.

Убрать "выставить счет" и "адреса доставки" - упростить процедуру заказа.

3. Модуль Обратного звонка, доделать

4. Раздел регистрация. Сделать форму регистрации, личную страничку, с данными, по примеру сайта realxenon.ru

5. Модуль отображения тэгов К2, настроить правильное отображение

6. Отображение категорий в разделах каталога. Многие — просто убрать, настроить чтобы где-то какие то отображались модули на опред. страницах, а на каких то нет.

7. Статьи/Новости — сделать аналог на моем сайте в разделе - http://demo.gavick.com/joomla25/publisher/

8. Сделать красивый прайс-лист с разбиение по категориям — пример http://www.xenonshop.ru/price-list.html

9. Сделать отзывы о магазине — отображение на сайте

10. http://www.realxenon.ru/ — сделать модуль отображения товар/акции справа

11. Работающие иконки facebook, vkontakte, g+, twitter и др.

12. Комментарии вконтакте

http://www.avto-xenon.ru/tovar-4

13. Работа со шрифтами.

14. Есть баги, необходимо их устранить. О них лично подробнее расскажу.