Доработка сайта на Joomla

подправить настройки доменных имен на хостинге Настроить сайты на тайм веб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ли смысл переходить на другую CMS?
Или доделать сайт работающий на joomla. www.mcm-shop.ru
Цель - удобный продающий и функционально работающий сайт.
Рассмотрю Ваши предложения и комментарии.
1. Virtuemart. Корзина. Сделать быстрый заказ в один клик.
2. Корзина. Сделать через систему оплаты - например Robokassa или другое.
Убрать "выставить счет" и "адреса доставки" - упростить процедуру заказа.
3. Модуль Обратного звонка, доделать
4. Раздел регистрация. Сделать форму регистрации, личную страничку, с данными, по примеру сайта realxenon.ru
5. Модуль отображения тэгов К2, настроить правильное отображение
6. Отображение категорий в разделах каталога. Многие — просто убрать, настроить чтобы где-то какие то отображались модули на опред. страницах, а на каких то нет.
7. Статьи/Новости — сделать аналог на моем сайте в разделе - http://demo.gavick.com/joomla25/publisher/
8. Сделать красивый прайс-лист с разбиение по категориям — пример http://www.xenonshop.ru/price-list.html
9. Сделать отзывы о магазине — отображение на сайте
10. http://www.realxenon.ru/ — сделать модуль отображения товар/акции справа
11. Работающие иконки facebook, vkontakte, g+, twitter и др.
12. Комментарии вконтакте
http://www.avto-xenon.ru/tovar-4
13. Работа со шрифтами.
14. Есть баги, необходимо их устранить. О них лично подробнее расскажу.
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