Сайт на Joomla

$100
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок188 просмотров
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Необходим специалист по Joomla CMS для создания сайта на основе Quickstart

Исполнитель должен комплексно подходить к проекту понимать задачу и самостоятельно находить пути реализации.

Приветствуется: присутствие в портфолио работ на Joomla, знание Photoshop и\или Illustrator

Joomla
11 лет назад
Tayler
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад