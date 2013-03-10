Посоветовать и натянуть на CMS сверстанный шаблон

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок166 просмотров
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Здравствуйте, дорогие друзья!

Требуется натянуть на CMS сверстанный дизайн интернет-магазина с подключением необходимых модулей.

Также, хочу получить консультацию по выбору самой системы управления.

Сроки не поджимают.

11 лет назад
eevtenko
Евгений 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$300
10 дней
Спасибо Владимиру за проект. В срок, четко. Приятно работать со специалистом. Настойчиво рекомендую!
Отличный заказчик - чётко поставленная задача, всегда в онлайн, своевременная оплата. Рекомендую как серьёзного заказчика, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.