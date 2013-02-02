Немного изменить регистрацию в Joomla 1.5

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Регистрация Страница 1:
Ввод данных (Данные все те же, что идут стандартно)
После нажатия 'Регистрация' – Отправка емейла юзеру об успешной регистрации и админу, что такого-то числа был зарегистрирован новый пользователь с ником – username
и переход на вторую страницу
Регистрация Страница 2:
видео-ролик в формате flv
Кнопка 'final registration' и перенаправление на 3-ю страницу.
Регистрация Страница 3:
HTML страница сертификата с именем фамилией введенных при регистрации.
И кнопки 'сохранить' (Генерация текущего html сертификата to pdf и закачка) [кнопок 'сохранить' и 'распечатать' в pdf быть не должно]
и кпопка 'распечатать' (По сути можно распечатать текущую страницу, так как это сертификатная страница) [при печати также вырезать кнопки 'сохранить' и 'распечатать', т.е в распечатанном виде тих кнопок быть не должно]
Важная деталь: Не обязательна поддержка кирилицы. Все на англ.
Результат нужен для joomla 1.5 в виде хака (что где подправить/добавить, какой php куда вставить)
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