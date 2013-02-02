Немного изменить регистрацию в Joomla 1.5

Регистрация Страница 1:

Ввод данных (Данные все те же, что идут стандартно)

После нажатия 'Регистрация' – Отправка емейла юзеру об успешной регистрации и админу, что такого-то числа был зарегистрирован новый пользователь с ником – username

и переход на вторую страницу

Регистрация Страница 2:

видео-ролик в формате flv

Кнопка 'final registration' и перенаправление на 3-ю страницу.

Регистрация Страница 3:

HTML страница сертификата с именем фамилией введенных при регистрации.

И кнопки 'сохранить' (Генерация текущего html сертификата to pdf и закачка) [кнопок 'сохранить' и 'распечатать' в pdf быть не должно]

и кпопка 'распечатать' (По сути можно распечатать текущую страницу, так как это сертификатная страница) [при печати также вырезать кнопки 'сохранить' и 'распечатать', т.е в распечатанном виде тих кнопок быть не должно]

Важная деталь: Не обязательна поддержка кирилицы. Все на англ.

Результат нужен для joomla 1.5 в виде хака (что где подправить/добавить, какой php куда вставить)