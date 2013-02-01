Мелкие доработки на сайте Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок184 просмотра
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На не до конца запущенном сайте нужно выполнить ряд мелких правок: например где-то не работает ссылка, увеличить строку поиска, указать даты при выводе новостей и т.п. - всего около 20 правок.

Нужен добросовестный человек, который сможет все это поправить, изначально обозначив цену за свои услуги.

WordPress
11 лет назад
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
месяц назад