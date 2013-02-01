Есть проблема с движком joomla. Нужно исправить

$10
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки183 просмотра
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Добавляю материал в К2, с английским названием. На сайте в категории нажимаю на новый материал, на "подробнее" выбивает ошибку 404. Пишу название на русском - все отображается нормально.

Как решить проблему????

Joomla
11 лет назад
Lalulin
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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