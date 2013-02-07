Необходимо перевести статический сайт на CMS. В качестве CMS пока расматриваю Drupal но рассмотрю любые варианты CMS удовлетворяющие следующим условиям: - Free, Open Source, популярная (CMS собственной разработки не предлагать). - поддержка мультиязычности. - поддержка нескольких сайтов. - поддержка ...
Сверстать из PSD тему Wordpress и настроить сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста по верстке и настройке Wordpress или команду, которая оперативно на выходных сделает задачу.
Цели: кроссбраузерно сверстать шаблон для Wordpress и настроить сам этот сайт. То есть задачи: верстка шаблона из PSD, настройка сайта, т.к. нужно подогнать функционал под дизайн (дизайн во вложении, качественные исходники в фотошопе перешлю выбранному исполнителю). Конечный срок: успеть к вечеру понедельника.
По функционалу:
- вверху в шапке с видео на главной чтобы можно было ставить тексты, котоыре меняются (слайдер), но видео остаётся
- блок под слайдером и видео должен быть опциональным, то есть это виджет для главной. Если в него ничего не добавлять, то он должен исчезать и не занимать место на странице. Для формы подписки нужна возможность менять её код
- Информация о Дамире с фотографией в выделенном зеленом блоке на главной - фотография остаётся, справа меняются тексты - это слайдер. Либо фотографиею тоже можно менять как часть слайдера
- Отзывы на главной должны прокручиваться (либо автоматом либо кликом по стрелкам)
- нужно иметь возможность добавлять на главную клиентов и партнёров в соответствующие блоки
- для примера стилей ссылок и пунктов меню при наведении есть файл SMMContact_hover.jpg. Это копия файла SMMContact.jpg, но показано, как выглядит пункт главного меню при наведении, как выглядит текущий пункт меню, внизу в форме контактов показано, как меняется кнопка при наведении
- страницу SMMSignup.jpg нужно верстать отдельно без wordpress. Это статичный html, c возможностью менять текст (порезать картинку на куски и вставить текст как картинку не подходит).
У исполнителя обязательно наличие портфолио с примерами верстки и сайтов на Wordpress. Указывайте пожалуйста стоимость работ и сроки.
Оплата по факту поднятия сайта у вас на площадке, от проектов не отказываюсь и оплату делаю вовремя. Отызвы обо мне есть на этом сайте.
Сам программист, поэтому буду тщательно проверять работу.
Если есть доп. вопросы, пишите.
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