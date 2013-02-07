Сверстать из PSD тему Wordpress и настроить сайт

Ищу специалиста по верстке и настройке Wordpress или команду, которая оперативно на выходных сделает задачу.

Цели: кроссбраузерно сверстать шаблон для Wordpress и настроить сам этот сайт. То есть задачи: верстка шаблона из PSD, настройка сайта, т.к. нужно подогнать функционал под дизайн (дизайн во вложении, качественные исходники в фотошопе перешлю выбранному исполнителю). Конечный срок: успеть к вечеру понедельника.

По функционалу:

- вверху в шапке с видео на главной чтобы можно было ставить тексты, котоыре меняются (слайдер), но видео остаётся

- блок под слайдером и видео должен быть опциональным, то есть это виджет для главной. Если в него ничего не добавлять, то он должен исчезать и не занимать место на странице. Для формы подписки нужна возможность менять её код

- Информация о Дамире с фотографией в выделенном зеленом блоке на главной - фотография остаётся, справа меняются тексты - это слайдер. Либо фотографиею тоже можно менять как часть слайдера

- Отзывы на главной должны прокручиваться (либо автоматом либо кликом по стрелкам)

- нужно иметь возможность добавлять на главную клиентов и партнёров в соответствующие блоки

- для примера стилей ссылок и пунктов меню при наведении есть файл SMMContact_hover.jpg. Это копия файла SMMContact.jpg, но показано, как выглядит пункт главного меню при наведении, как выглядит текущий пункт меню, внизу в форме контактов показано, как меняется кнопка при наведении

- страницу SMMSignup.jpg нужно верстать отдельно без wordpress. Это статичный html, c возможностью менять текст (порезать картинку на куски и вставить текст как картинку не подходит).

У исполнителя обязательно наличие портфолио с примерами верстки и сайтов на Wordpress. Указывайте пожалуйста стоимость работ и сроки.

Оплата по факту поднятия сайта у вас на площадке, от проектов не отказываюсь и оплату делаю вовремя. Отызвы обо мне есть на этом сайте.

Сам программист, поэтому буду тщательно проверять работу.

Если есть доп. вопросы, пишите.