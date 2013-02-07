Сверстать из PSD тему Wordpress и настроить сайт

$500
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу специалиста по верстке и настройке Wordpress или команду, которая оперативно на выходных сделает задачу.

Цели: кроссбраузерно сверстать шаблон для Wordpress и настроить сам этот сайт. То есть задачи: верстка шаблона из PSD, настройка сайта, т.к. нужно подогнать функционал под дизайн (дизайн во вложении, качественные исходники в фотошопе перешлю выбранному исполнителю). Конечный срок: успеть к вечеру понедельника.

По функционалу:

- вверху в шапке с видео на главной чтобы можно было ставить тексты, котоыре меняются (слайдер), но видео остаётся

- блок под слайдером и видео должен быть опциональным, то есть это виджет для главной. Если в него ничего не добавлять, то он должен исчезать и не занимать место на странице. Для формы подписки нужна возможность менять её код

- Информация о Дамире с фотографией в выделенном зеленом блоке на главной - фотография остаётся, справа меняются тексты - это слайдер. Либо фотографиею тоже можно менять как часть слайдера

- Отзывы на главной должны прокручиваться (либо автоматом либо кликом по стрелкам)

- нужно иметь возможность добавлять на главную клиентов и партнёров в соответствующие блоки

- для примера стилей ссылок и пунктов меню при наведении есть файл SMMContact_hover.jpg. Это копия файла SMMContact.jpg, но показано, как выглядит пункт главного меню при наведении, как выглядит текущий пункт меню, внизу в форме контактов показано, как меняется кнопка при наведении

- страницу SMMSignup.jpg нужно верстать отдельно без wordpress. Это статичный html, c возможностью менять текст (порезать картинку на куски и вставить текст как картинку не подходит).

У исполнителя обязательно наличие портфолио с примерами верстки и сайтов на Wordpress. Указывайте пожалуйста стоимость работ и сроки.

Оплата по факту поднятия сайта у вас на площадке, от проектов не отказываюсь и оплату делаю вовремя. Отызвы обо мне есть на этом сайте.

Сам программист, поэтому буду тщательно проверять работу.

Если есть доп. вопросы, пишите.

WordPress
11 лет назад
cryptoniko
Руслан 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
deathroll
Евгений 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$300
3 дня
Евгений показал себя очень ответственным исполнителем, за что ему отдельное спасибо, в дополнение к его профессионализму. При сотрудничестве с ним чувствуешь, что он делает свою работу с удовольствием, а не просто "выполняет". Обнаруженные по ходу недоработки решал быстро и без проволочек. Однозначно будем сотрудничать и дальше.
Руслан как отличный человек, так и отличный заказчик. Редко встретишь таких людей. Составил понятное ТЗ с которым у меня не возникло никаких вопросов. Своевременно оплатил мои труды. Очень рад был работать. Будем продолжать сотрудничать!