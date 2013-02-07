Создание и разработка сайта под ключ. Работа с CMS WP
Услуги:
- установка, настройка WP
- верстка под WP
- вёрстка групп В Контакте
- всяческие правки в статических сайтов (html+css) или в шаблонах WP
- написание скриптов на PHP, JS
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Портфолио
- Http://coffeeandthecity.ru/187 просмотров
- Volnatour-agency.ru204 просмотра
- Smebel.by319 просмотров
- Shnur-ok.by203 просмотра
- Sagardi.by168 просмотров
- Na-grani.info205 просмотров
- Mir-vent.by218 просмотров
- Meblik.by179 просмотров
- Karkasnik.by158 просмотров
- Im-pulse.pro142 просмотра
- Home-investment.ru185 просмотров
- Grd.by176 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличный специалист. Сработались на ура. Чётко понимает задание, всё во время и за приемлемые деньги. Рекомендую всем для сотрудничества.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Было поставлено чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
$15
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Евгений.Сделано быстро и качественно.
Ответный отзыв
Светлана показала себя как отличный заказчик. Предоставила нужные доступы и оплатила работу незамедлительно. Рад был сотрудничеству!
$100
10 баллов
10 лет назад
Евгений исполнительный и ответственный профессионал. Задание выполнено качественно и своевременно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Илья замечательный человек. Рад был сотрудничать и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$300
10 баллов
11 лет назад
Евгений показал себя очень ответственным исполнителем, за что ему отдельное спасибо, в дополнение к его профессионализму. При сотрудничестве с ним чувствуешь, что он делает свою работу с удовольствием, а не просто "выполняет". Обнаруженные по ходу недоработки решал быстро и без проволочек. Однозначно будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Руслан как отличный человек, так и отличный заказчик. Редко встретишь таких людей. Составил понятное ТЗ с которым у меня не возникло никаких вопросов. Своевременно оплатил мои труды. Очень рад был работать. Будем продолжать сотрудничать!
$60
10 баллов
11 лет назад
Было приятно работать. В будущем буду обязательно обращаться.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Предоставил чёткое ТЗ, по которому я с лёгкостью выполнил проект.
Системы управления (CMS)
6 отзывов
от $100
от 1 дня
#205
Веб-программирование
4 отзыва
от $50
от 1 дня
#622
HTML-верстка
4 отзыва
от $50
от 1 дня
#714