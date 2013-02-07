Евгений показал себя очень ответственным исполнителем, за что ему отдельное спасибо, в дополнение к его профессионализму. При сотрудничестве с ним чувствуешь, что он делает свою работу с удовольствием, а не просто "выполняет". Обнаруженные по ходу недоработки решал быстро и без проволочек. Однозначно будем сотрудничать и дальше.