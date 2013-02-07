deathroll

Евгений deathroll

 
35 летБеларусь/Гомель
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание и разработка сайта под ключ. Работа с CMS WP

Услуги:

- установка, настройка WP

- верстка под WP

- вёрстка групп В Контакте

- всяческие правки в статических сайтов (html+css) или в шаблонах WP

- написание скриптов на PHP, JS

PHPJavascriptHTMLCSS
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Vereon-job
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Правка шаблона (Wordpress)
Отличный специалист. Сработались на ура. Чётко понимает задание, всё во время и за приемлемые деньги. Рекомендую всем для сотрудничества.
Отличный заказчик. Было поставлено чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
isv2848
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Исправление ошибок валидации
Спасибо Евгений.Сделано быстро и качественно.
Светлана показала себя как отличный заказчик. Предоставила нужные доступы и оплатила работу незамедлительно. Рад был сотрудничеству!
Ответный отзыв
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
21 день назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Воспроизвести сайт на WP
Евгений исполнительный и ответственный профессионал. Задание выполнено качественно и своевременно. Рекомендую к сотрудничеству.
Илья замечательный человек. Рад был сотрудничать и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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cryptoniko
Руслан 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Сверстать из PSD тему Wordpress и настроить сайт
Евгений показал себя очень ответственным исполнителем, за что ему отдельное спасибо, в дополнение к его профессионализму. При сотрудничестве с ним чувствуешь, что он делает свою работу с удовольствием, а не просто "выполняет". Обнаруженные по ходу недоработки решал быстро и без проволочек. Однозначно будем сотрудничать и дальше.
Руслан как отличный человек, так и отличный заказчик. Редко встретишь таких людей. Составил понятное ТЗ с которым у меня не возникло никаких вопросов. Своевременно оплатил мои труды. Очень рад был работать. Будем продолжать сотрудничать!
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markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта на wordpress
Было приятно работать. В будущем буду обязательно обращаться.
Отличный заказчик. Предоставил чёткое ТЗ, по которому я с лёгкостью выполнил проект.
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Системы управления (CMS)
6 отзывов
от $100
от 1 дня
#205
Веб-программирование
4 отзыва
от $50
от 1 дня
#622
HTML-верстка
4 отзыва
от $50
от 1 дня
#714