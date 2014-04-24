Воспроизвести сайт на WP

$200
Системы управления (CMS)Завершен9 заявок227 просмотров
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Уважаемые разработчики,

необходимо сделать копию сайта intekosib.ru на платформе WP:

1. повторить структуру

2. перенести содержимое

3. перенести css - оформление должно соответствовать

4. обеспечить возможность редактирования всех разделов через админ.панель

То есть сделать _копию_.

При необходимости предоставлю доступ к ФТП нынешнего сайта - он представляет собой набор статичных html-страниц.

Оплата по факту выполненной работы, срок 3-4 дня. На вопросы тех. характера отвечу в личке.

10 лет назад
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
19 часов назад
Выбранный исполнитель
deathroll
Евгений 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Евгений исполнительный и ответственный профессионал. Задание выполнено качественно и своевременно. Рекомендую к сотрудничеству.
Илья замечательный человек. Рад был сотрудничать и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.