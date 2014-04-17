Почистить и улучшить шаблон сайта на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт http://kryhitka.ru

Нужно оптимизировать его шаблон - убрать лишнее, почистить, упростить. Чтобы легче грузился и был более валидным (100% валидность по всяким валидаторам не нужна).

В частности:

- убрать лишние и не используемые теги, стили

- подправить верстку, где разлазится

- упростить все максимально

- оптимизировать скрипты загрузки кнопок соц. сетей, чтобы они грузились асинхронно

- протестировать, что дольше всего задерживает загрузку страницы, и или оптимизировать или дать рекомендации как это сделать

Drupal
10 лет назад
VVitovt
Тицкий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Перенести сайт на wp

    Нужно перенести сайт teleunit.ru на движок wordpress + добавить форму заказа в левое меню. И, если можно, как-нибудь "облагородить" сайт, сделать его "покруче", что-ли. (Прошу прощения за тупое тз) Интересует стоимость и сроки.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить импорт товаров из CSV в Drupal+Ubercart

    Есть Drupal 6 + Ubercart. Есть csv файл с заполненными полями по созданию товаров. Нужно настроить импорт товаров в Drupal+Ubercart Предположительно использовать модуль feeds https://drupal.org/project/feeds Из особенностей: 1. сайт двуязычный, импорт должен идти в оба языка сразу (предложите варианты). Как минимум ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-Аукцион

    $2500

    Нужно завершить проект "Интернет-Аукцион". Проект разработан на Symfony 2. Используется несколько платежных систем (Qiwi, Webmoney, BTC). Более детальная информация при общении. Спасибо

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос сайта-библиотеки в HTML на Wordpress

    1) переносим все рубрики и посты с сайта на HTML на WP. Пример уже размещен. 2) перенос осуществляем в готовый шаблон WP 3) В посте убрать автора из названия и переместить его в таксономию — авторы 4) саму ...

    WordPressHTML
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Шапка на вордпрессе

    $50

    В шапку сайта необходимо добавить определенную текстовую информацию (телефоны, ссылки). Именно текст, не картинки. Нужен человек, хорошо знающий вордпресс.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Информационный портал с доской объявлений

    $250

    Нужно разработать информационный портал с доской объявлений. Наполнять информацией сайт планирую самостоятельно и с помощью модераторов. Цель сайта - получения дохода от размещения прямой рекламы, поэтому нужно максимальное количество рекламных мест. Сайт частично готов (строился ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обновить верстку сайта

    Здравствуйте. Есть сайт http://www.kaysen.net/. Задача: - убрать левое меню и расширить основной блок с текстом - Верхнее меню сделать с выпадающим списком (при наведении), чтобы были те же подпункты что и у левого меню сейчас Сайт на джумле ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад