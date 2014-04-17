Почистить и улучшить шаблон сайта на Drupal

Есть сайт http://kryhitka.ru

Нужно оптимизировать его шаблон - убрать лишнее, почистить, упростить. Чтобы легче грузился и был более валидным (100% валидность по всяким валидаторам не нужна).

В частности:

- убрать лишние и не используемые теги, стили

- подправить верстку, где разлазится

- упростить все максимально

- оптимизировать скрипты загрузки кнопок соц. сетей, чтобы они грузились асинхронно

- протестировать, что дольше всего задерживает загрузку страницы, и или оптимизировать или дать рекомендации как это сделать