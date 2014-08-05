Joomla 1.5 -> 3.2 с сохранением контента

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки150 просмотров
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Необходимо обновить сайт с joomla 1.5 до joomla 3.2 с сохранением контента и ссылок, а также структуры сайта. Шаблон используем Hot-Academy

Joomla
10 лет назад
igramnet
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$150
12 дней
Артур сделал все по ТЗ. Мы оформляли все как СБР и все прошло гладко. Понравилось, что даже после сдачи проекта, Артур помогал мне с вопросами. Если Вы хотите адекватного спеца по Joomla, то Артур - Ваш выбор. Я буду ещё обращаться. Спасибо за работу.
Сотрудничеством с Павлом доволен, все прошло отлично. Рекомендую.
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