Joomla 1.5 -> 3.2 с сохранением контента

Артур сделал все по ТЗ. Мы оформляли все как СБР и все прошло гладко. Понравилось, что даже после сдачи проекта, Артур помогал мне с вопросами. Если Вы хотите адекватного спеца по Joomla, то Артур - Ваш выбор. Я буду ещё обращаться. Спасибо за работу.