Записи Wp сделать в 3 колонки

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка185 просмотров
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Есть тестовый сайт на wordpress - www_fromchina_kz

Он сделан на CMS Wordpress

Нужно сделать так, чтобы содержимое рубрики выводилось в 3 колонки. Это мне нужно для того, чтобы организовать на CMS Wordpress каталог. Подрубрики соответственно будут разделами каталога, я их буду выводить в боковом виджете.

От вас нужно это организовать + записать экран как вы это сделали, т.к. я буду делать много каталогов, мне поэтому мне нужна некая инструкция по организации контента в 3 колонки в шаблонах, созданных при помощи Artisteer.

Пишите цены и сроки. Вопросы в личку.

10 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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