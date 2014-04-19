Небольшие доработки по Битрикс

Нужен готовый шаблон для Joomla 2.5. Нужно сверстать макет главной страницы по PSD-макету (можно оценить в приложении). Требования: - Кроссбраузерность - Валидность - Максимально чистый код - Минимум внешних css и js в коде. По модулям: ...
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1. Умный фильтр. Появляется только при нажатии на ссылку. Необходимо, чтобы фильтр показывался сразу, а ссылку удалить.
2. Вывести значение свойства ( есть в наличии, уточняйте наличие ) в карточку товара около кнопки купить и в анонс также около кнопки купить.
3.Вывести текст описания для анонса в карточку товара.
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