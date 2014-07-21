Lansikk

Дмитрий Lansikk

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
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25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Верстка одной страницы
Доволен сотрудничеством. Отличный заказчик!
Быстро, качественно и за оптимальную цену. Рекомендую!
Ответный отзыв
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Адаптация дизайна для дгугого вида упаковки (файл в ai )
Снова был рад поработать.
Много раз работал с Анатолием. Все всегда на высшем уровне. Это проект не исключение.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Разрабока серии баннеров
Всегда приятно сотрудничать с Дмитрием. Этот проект — не исключение. Спасибо!
В очередной раз огромное спасибо Алексею за первоклассную работу. Отличные баннеры. Будем и дальше продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
онлайн
$50
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа для линейки средств для бритья.
Приятно вновь было поработать с Дмитрием. Очень приятный, ответственный и пунктуальный заказчик. Моментальная обратная связь, оплата вовремя и в полном объеме. Мои самые лучшие рекомендации!
Работаю с Анной достаточно часто. Как всегда отличный результат за оптимальные сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
онлайн
$100
10 баллов
8 лет назад
Изменение дизайна упаковки шипучих витаминов
Дмитрий, благодарю за приятное сотрудничество! От сотрудничества остались положительные впечатления. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Дмитрий - очень приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Анна, отличный и очень ответственный исполнитель. Получили в нужный срок требуемый результат. Рекомендую!
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