Необходимо сверстать в html одну страничку. Она во вложении. Кроссбраузерность ie 8+. Должна проходить валидацию. В наличии psd исходник с раздельными слоями.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо срочно адаптировать макет коробки для шампуня для другого вида упаковки. К проекту приложен макет, который необходимо будет адаптировать под новый вид шампуня. Отличаться от текущего будет размерами коробки, цветом и надписями. Элемент в верхней ...Завершен7 лет назад
Необходимо разработать линейку статических баннеров. Всего нужно 5 размеров. 300x300px 1230*420px 544*80px 272*178px 1000x2000pxБаннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Разрабатываем дизайн приглашения в стиле 19 века на мероприятие. Рассылаться будет по эл. почте. Необходимо будет сделать иллюстрацию отеля Метрополь ( Москва) а и теплохода. На приглашении будет также текст, состоящий из 6 пунктов (программа эвента). ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработка логотипа для линейки средств для бритья.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать макет для пластиковой стойки. Пример стойки во вложении. Это фото нашей предыдущей стойки. Туда продукты приклеивались на клей. В этот раз мы хотим примерно тоже самое, только полностью из пластика (3d муляж), без ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо в макете этикетки заменить все буквы на х. Макет в ai в кривых. Пример этикетки во вложении.Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать прототипы и макеты дизайна. Тематика - финансы. Объем - 12 страниц плюс адаптив (320 и 768 px). Стиль - современный, строгий, выдержанный в соответствии с фирменным стилем. Подробности и ТЗ- в личном общении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать яркий качественный дизайн упаковки. Продукт – поливитамины. Упаковка состоит из 2 частей. Картонная коробка и банка внутри коробки. Нужно 3 разноплановых варианта. Требования к исполнителю: Узкая специализация (дизайн упаковки). Наличие портфолио. ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо изменить дизайн упаковки шипучих витаминов. Необходимо будет сохранить существующий логотип и тексты. И сделать упаковку похожей на другой продукт. По цвету, стилю.Завершен8 лет назад
Необходимо нарисовать gif баннер 230px-230px, состоящий из 2-х слайдов. 2-3 варианта.Баннеры13 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть фото упаковки продукта с тенями на белом фоне. Необходимо удалить фон ( сделать прозрачным ), чтобы изображение можно было разместить на цветном фоне. Срочно!Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимj дорисовать в нижнюю часть упаковки треугольный стикер, хорошо вписывающийся в дизайн. Надпись на стикере: Гребешок в подарок.Завершен9 лет назад
Необходимо создать флеш баннер 160*400 мм. Задний фон статичный будет изменяться только нижняя плашка. Выезжает с права на лево. · Товары для ремонта · ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо настроить Adwords (поиск) для интернет магазина оборудования, садовой техники и инструмента. Ассортимент примерно 12000 позиций. Будем создавать несколько проектов и поэтапно настраивать на все группы товаров. Первый проект будет только на одну группу товаров. В случае ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт9 лет назад
У нас Битрикс. Необходимо отключить вывод категорий 3-го уровня. Установить задержку отключения выпадающего меню в 1 секунду.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо реализовать следующую сортировку в каталоге: 1. Первыми выводятся товары, у которых доступное количество больше и заполнено свойство "SALELEADER" 2. Вторыми выводятся товары, у которых доступное количество больше, отсортированными по цене от меньшей к большей 3. Далее ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить этот модуль (он уже куплен и установлен): http://codenails.com/ru/products/cn.inline_user_guide.pdf http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/cn.inline/ Необходимые поля для редактирования: а. Страница категории: 1. Анонс товара 2. Цена товара 3. Название товара б. Карточка товара: 1. Анонс товара (Характеристики ) 2. Цена товара 3. Описание 4. Название товара Просьба указывать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
1. Умный фильтр. Появляется только при нажатии на ссылку. Необходимо, чтобы фильтр показывался сразу, а ссылку удалить. 2. Вывести значение свойства ( есть в наличии, уточняйте наличие ) в карточку товара около кнопки купить и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно немного переделать каталог, чтобы при наличии подкатегории на странице выводился выбор подкатегории. Сейчас сразу выдаются товары и подкатегорию можно выбрать только в левом меню. Битрикс.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад