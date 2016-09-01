Разрабока серии баннеров

Необходимо сделать 2 идентичных баннера для ВК и Instagram. Размеры баннеров: для ВК: 700 на 500 пикселей для Инстаграм: 700 на 700 пикселей Основные элементы: - название акции (напр. Все краски осени) - размер скидки (10%) - логотип (см. вложение) - дополнительным слоем нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать линейку статических баннеров. Всего нужно 5 размеров.
300x300px
1230*420px
544*80px
272*178px
1000x2000px
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