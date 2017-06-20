Верстка одной страницы

[b]Задача[/b]: Необходима качественная верстка лендинга + натяжка на WordPress. Пока что есть только прототип лендинга - [url=https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa]https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa[/url] [i]*надеюсь этого хватит, чтобы более-менее оценить объём работы [/i] Готовый дизайн будет через 1-2 дня. [b]Нюансы: [/b] 1. Лендинг рисуется по сетке бутстрап, верстка ...