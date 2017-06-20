Верстка одной страницы

HTML-версткаЗавершен37 заявок414 просмотров
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Необходимо сверстать в html одну страничку. Она во вложении. Кроссбраузерность ie 8+. Должна проходить валидацию. В наличии psd исходник с раздельными слоями.

7 лет назад
Lansikk
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$15
1 день
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