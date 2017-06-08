Вёрстка HTML, макеты в Sketch – Два варианта оформления срочно

$80
HTML-версткаЗакрыт8 заявок157 просмотров
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вёрстка HTML, макеты в Sketch – Два варианта оформления срочно 

Обязательно адаптив – bootstrap 

Всего 2 простых страницы, единственная сложность, переключение двух схем оформления CSS одна светлая, вторая тёмная 

Бюджет 80$, оплата строго по факту без авансов, отчёт раз в 45 минут на вашем сервере 

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HTML
7 лет назад
redstike
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
when108
Павел 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$80
2 дня
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