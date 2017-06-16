Нужно сделать мобильную версию сайта на webassist Дизайн предоставлю. сайт www.acover.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка макетов адаптивно макеты тут по ссылочке залиты >>>> https://cloud.mail.ru/public/FFSD/fnS5gX784 Бюджет до 3000 рублей сроки 3-4 дня
Работа по схеме:
выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления --> оплата
(если есть сомнения – см. мои отзывы (+602 отзывов), я дорожу репутацией)
https://www.weblancer.net/users/Able2Know/reviews/
https://www.fl.ru/users/Able2Know/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head
Требования по коммуникации
1. Во время работы над проектом исполнитель обязуется быть на связи с 10:00 до 20:00 Московское Время
2. Отвечать на вопросы в течении 8 часов максимум
3. Ежедневный отчет о проделанной работе и о планах на последующие дни.
4. В случае незапланированных действий сообщать в чат, все мы люди.
5. Если дата сдачи сдвигается по вине исполнителя, каждый день оценивается в 5% от обшего бюджета проекта и изымается из гонорара исполнителя.
6. Вся переписка проходит в Skype или через email viber or whatsapp telegram.
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