Bitrix. Прикрутить готовый дизайн к шаблонному решению

HTML-версткаЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Вкратце задача такая:

Есть битриксовский шаблон: http://active.primera-lab.ru/

Есть под него дизайн, т.е. дизайнер рисовал его с учетом размеров, функционала страниц и т.п.

Количество страниц сайта: 1 главная, 10 внутренних. Переверстка, если потребуется, то минимальная. В основном, нужно будет убрать ненужные элементы шаблона, оставить нужные, проверить поведение шаблона с новым дизайном на разных разрешениях.

Шаблон развернут на домене. CMS Старт.

Нужно  натянуть  дизайн  на  шаблон,  настроить  карту,  почту,  ленту новостей, слайдеры, фото и т.п.

Дополнительно    сверстать    и    запрограммировать   одну   страницу калькулятора: вот с таким примерно функционалом: https://www.magnumoil.ru/pages/calc

Таких проектов планируется несколько.

Пока есть три. Если сработаемся, то можно будет сделать их все.

Ключевой момент: соблюдение сроков.

7 лет назад
iouri_msk
53 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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