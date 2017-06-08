Bitrix. Прикрутить готовый дизайн к шаблонному решению

Вкратце задача такая:

Есть битриксовский шаблон: http://active.primera-lab.ru/

Есть под него дизайн, т.е. дизайнер рисовал его с учетом размеров, функционала страниц и т.п.

Количество страниц сайта: 1 главная, 10 внутренних. Переверстка, если потребуется, то минимальная. В основном, нужно будет убрать ненужные элементы шаблона, оставить нужные, проверить поведение шаблона с новым дизайном на разных разрешениях.

Шаблон развернут на домене. CMS Старт.

Нужно натянуть дизайн на шаблон, настроить карту, почту, ленту новостей, слайдеры, фото и т.п.

Дополнительно сверстать и запрограммировать одну страницу калькулятора: вот с таким примерно функционалом: https://www.magnumoil.ru/pages/calc

Таких проектов планируется несколько.

Пока есть три. Если сработаемся, то можно будет сделать их все.

Ключевой момент: соблюдение сроков.