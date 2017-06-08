Сделать 2 саттелит страницы, HTML

HTML-версткаЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Необходимо сделать, а точнее скопировать, страницу магазина. Макет не нужен, копируем уже существующий дизайн 

Кол-во страниц 2 шт  Сделать копии страниц Юлмарта и М Видео. Добавить туда в каталог слева наши бренды по гироскутерам и проекторам. Всего 7 товаров. И разместить карточки товара в каталог . Оплата по факту или поєтапно

HTML
7 лет назад
MrEwret
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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