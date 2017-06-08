Не адаптивная верстка игры под мобильный браузер Срочно

Делаем мобильную web-игру, ищем верстальщика. В игре будет порядка 10 окон, вот одно из них, нужно сверстать максимально просто на css и срочно!

Что важно:

1) Нижнее меню должно быть прицеплено к нижнему краю и не двигаться во время сроллирования. позиционирование нижнего меню нужно сделать строго по референсу.2) В нижнем меню иконки имеют состояние "подсвечена" - таким образом отображается раздел на котором сейчас мы находимся. Нужно сразу заложить возможность вклюать/выключать подсветку у элементов.3) Вверху должны быть прицеплены к верхнему краю и не скролироваться. Позиционирование и отступы нужно сделать строго по референсу.4) Центральная область должна быть вставлена как бэкграунд и ВСЕГДА занимать по ширине 100% вне зависимости от ширины браузера. При этом по высоте она скроллится. Таким образом верстка должна быть НЕ АДАПТИВНАЯ и растягиваться на 100% ширины экрана.5) Нижний свиток должен растягиваться по вертикали в зависимости от количества контента расположеного на нем (текста) 6) Бэкграунд (камни на фоне) должен быть вшит в изображение. НЕ ОТДЕЛЬНО.