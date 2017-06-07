Верстка блога

Сайт уже есть- одностраничник. Необходимо сверстать новый дизайн и накрутить его на Bitrix. По функционалу- меняются некоторые блоки. Что-то остаётся неизменным. ТЗ и дизайн готовы. Жду грамотного специалиста. Макет прикрепила. Подробности при общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую друзья!
Ищу верстальщика, для верстки блога на движке wordpress.
Есть конкретное задание со всеми условиями, ссылка на него ниже
За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров
на более чем 200 учеников.
Жду ваших предложений с ценой.
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