Верстка блога

Есть 2 сайта на которых есть нужные блоки. http://nv9.tweed.ru/#select_rooms http://nv9.ru/chooser Нужно вытащить этот блок и сделать его отдельной html страницей. Информацию менять не нужно. Вопрос цены и времени. Если вам знаком конструктор сайтов tilda.cc и получится вставить этот блок отдельным блоком, ...