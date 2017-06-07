Верстка и посадка шаблона Opencart

HTML-версткаЗакрыт13 заявок411 просмотров
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Требуется сверстать шаблон для Opencart + мобильную версию + посадка.

Исходники PSD имеются.

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OpenCart
7 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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