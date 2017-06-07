Фронтенд. Верстка + JS блока редактора изображений.

Сайт уже есть- одностраничник. Необходимо сверстать новый дизайн и накрутить его на Bitrix. По функционалу- меняются некоторые блоки. Что-то остаётся неизменным. ТЗ и дизайн готовы. Жду грамотного специалиста. Макет прикрепила. Подробности при общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ:
Сверстать и запрограммировать блок редактора изображений.
Вид холста:
https://www.dropbox.com/s/vdugvr3hmihz14t/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA.jpg?dl=0
Требования:
- Адаптивная верстка.
- Кроссбраузерность
- Скорость 90/85 минимум
- Валидность HTML5
- Холст в пропорциях формата А4
Функции холста:
- Выбор поверхности нанесения
- Поворот холста
- Сортировка фото.
- Добавить холст
- Удалить холст
Функции изображения:
- Изменить размер
- Поворот изображения
- Переместить обратно в блок выбранные
- Изменить цвет изображения.
Формат изображений: PNG
Логика: Картинки добавляются с блока "Выбранные" на холст.
При клике на кнопку "Оформить заказ" должен формироваться JSON c координатами изображений на холсте.
Максимальное количество изображений на холсте - 10.
Если больше 10 изображений добавляются, то нижние изображения переходят на следующий холст.
Исходники предоставляю + изображения для теста.
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