Нужна верстка 2х страниц

HTML-версткаЗакрыт13 заявок189 просмотров
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Нужна АДАПТИВНАЯ верстка двух простых страниц. Верстать по секте бутстрап (от бутстрапа нужна только сетка, никаких скриптов).

На карте должен быть стилизован маркер.

Указывайте цену и сроки. 

https://yadi.sk/i/7t1fH7kR3Jkki5

https://yadi.sk/i/vvgmyrir3JkkhU

7 лет назад
anvarismagilov
Анвар 
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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