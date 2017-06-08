Нужна верстка 2х страниц

Сайт уже есть- одностраничник. Необходимо сверстать новый дизайн и накрутить его на Bitrix. По функционалу- меняются некоторые блоки. Что-то остаётся неизменным. ТЗ и дизайн готовы. Жду грамотного специалиста. Макет прикрепила. Подробности при общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна АДАПТИВНАЯ верстка двух простых страниц. Верстать по секте бутстрап (от бутстрапа нужна только сетка, никаких скриптов).
На карте должен быть стилизован маркер.
Указывайте цену и сроки.
https://yadi.sk/i/7t1fH7kR3Jkki5
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