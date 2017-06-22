Virtuemart верстка страницы товара

Необходима верстка страницы товара в двух вариантах(для обычного товара и для товара, для которого имеются свойства не только в виде текста, но и

в виде картинок - где используется плагин attribute manager). Также,

нужно в контроллерах добавить недостающий функционал для выведения

доступных тарифов доставки для города, в котором находится

пользователь(реализовано автоопределение города по IP). Все тарифы по

городам уже есть в БД, настроено соответствие город - возможные варианты

доставки для данного города, нужно лишь вывести их на странице товара.

См. Скриншоты макетов.

Тестовая площадка есть, http://www.test-zone-best.ru - можете глянуть, на ней и нужно работать, на основной сайт перенесем потом самостоятельно.

Есть неделя на выполнение. Пожалуйста, в ответы к проекту пишите желаемую сумму вознаграждения