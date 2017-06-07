Поправить вёрстку сайта на WP

$35
HTML-версткаЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Приветствую.

Нужно перенести вёрстку сайта http://realchinatea.ru на движок вордпресс.

Сам дизайн рисовать не нужно, нужно только подогнать вёрстку, как то указать где какие файлы с картинками подставлять и какие стили CSS править.

Идеальная копия не к чему, нужно просто создать все блоки для элементов дизайна.

В данный момент установлена тема, но можно выбрать другую если ее будет проще подогнать.

Бюджет 2000 рублей

7 лет назад
remontov
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Rykov-igor
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Прекрасный заказчик, очень грамотно сформулировал ТЗ. Оплата вовремя .Рекомендую к сотрудничеству.
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