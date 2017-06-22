Нужно сделать верстку сайта лендинг-пейдж из PSD макета

Письмо должно работать в оутлуке, гмаил, yahoo, yandex, mail.ru, rambler, rhunderbird и все остальные крупные почтовики. Письмо должно быть адаптивным, адаптив на ваше усмотрение. Проверка работы будет осуществляться высолкой письма на указанные мной почтовые ящики. предлагайте бюджет.
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1 страница, 5 всплывающик окон
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