Сверстать проект из pdf на opencart

$150
HTML-версткаЗавершен4 заявки177 просмотров
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opencart интернет магазин PSD его надо сверстать.  внутренние страницы сайта как у https://prof.lv/  оплата сразу после работы

OpenCart
7 лет назад
vaiper
34 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
rustvalve
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$150
5 дней
все отлично, четко и быстро, рекомендую :)
Четкая задача, всегда на связи, оплата в срок - рекомендую к сотрудничеству
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