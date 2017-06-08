Письмо должно работать в оутлуке, гмаил, yahoo, yandex, mail.ru, rambler, rhunderbird и все остальные крупные почтовики. Письмо должно быть адаптивным, адаптив на ваше усмотрение. Проверка работы будет осуществляться высолкой письма на указанные мной почтовые ящики. предлагайте бюджет.
Верстка сайта на wordpress (1стр) на визивике (в приложении)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заверстать 1 страницу сайта на визивике visual composer со слайдером SmartLayer (плагины и psd макет со шрифтами в приложении).
Требования:
- на vds развернуть wordpress, установить нужные плагины
- заверстать страницу. В дальнейшим можно было редактировать и добавлять любые страницы, картинки, текст прочий контент самостоятельно
- оптимизировать работу сайта ( при тестировании сайта на PingdomTools все ожидания не должны превышать 250ms)
- сайт должен корректно отображаться на всех устройствах (на всех IOS устройствах в том числе) и быстро загружаться
материалы: yadi.sk/d/kCUjc0fl3JviV8
Оплата поэтапно либо в конце
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