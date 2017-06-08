Верстка сайта на wordpress (1стр) на визивике (в приложении)

Необходимо заверстать 1 страницу сайта на визивике visual composer со слайдером SmartLayer (плагины и psd макет со шрифтами в приложении).

Требования:

- на vds развернуть wordpress, установить нужные плагины

- заверстать страницу. В дальнейшим можно было редактировать и добавлять любые страницы, картинки, текст прочий контент самостоятельно

- оптимизировать работу сайта ( при тестировании сайта на PingdomTools все ожидания не должны превышать 250ms)

- сайт должен корректно отображаться на всех устройствах (на всех IOS устройствах в том числе) и быстро загружаться

материалы: yadi.sk/d/kCUjc0fl3JviV8

Оплата поэтапно либо в конце