Внести правки в верстку сайта.

Письмо должно работать в оутлуке, гмаил, yahoo, yandex, mail.ru, rambler, rhunderbird и все остальные крупные почтовики. Письмо должно быть адаптивным, адаптив на ваше усмотрение. Проверка работы будет осуществляться высолкой письма на указанные мной почтовые ящики. предлагайте бюджет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести правки в существующий сайт согласно корректировкам в дизайне.
Сроки 1 день.
При личной переписке покажу конкретно что надо делать.
PSD с правками уже готов.
Бюджет 1500р
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