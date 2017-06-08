Внести правки в верстку сайта.

Делаем мобильную web-игру, ищем верстальщика. В игре будет порядка 10 окон, вот одно из них, нужно сверстать максимально просто на css и срочно! Что важно: 1) Нижнее меню должно быть прицеплено к нижнему краю и не двигаться ...