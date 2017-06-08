Сверстать страницы (чистый html без cms)

Вкратце задача такая: Есть битриксовский шаблон: http://active.primera-lab.ru/ Есть под него дизайн, т.е. дизайнер рисовал его с учетом размеров, функционала страниц и т.п. Количество страниц сайта: 1 главная, 10 внутренних. Переверстка, если потребуется, то минимальная. В основном, нужно ...