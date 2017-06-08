Сверстать страницы (чистый html без cms)

Письмо должно работать в оутлуке, гмаил, yahoo, yandex, mail.ru, rambler, rhunderbird и все остальные крупные почтовики. Письмо должно быть адаптивным, адаптив на ваше усмотрение. Проверка работы будет осуществляться высолкой письма на указанные мной почтовые ящики. предлагайте бюджет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать 8 страниц. Адаптивно, кроссбраузерно. Используются также блоки всплывашки, js слайдеры. Подробное ТЗ кандидатам. По результатам работы возможно дальнейшее сотрудничество. В ответе, пожалуйста, обязательно указывайте стоимость и срок, хотя бы ориентировочные.
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