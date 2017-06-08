Сделать адаптивную верстку

HTML-версткаЗакрыт6 заявок194 просмотра
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Нужно сделать адаптивную верстку раздела на сайт 

и поменять шаблон страницы в  ModX

вот действующий сайт https://yadi.sk/i/sS9KIXLZ3JwiWX

все делаем также на действующем сайте

переделывать будем раздел подбор туров

вот новые макеты https://yadi.sk/d/8QDG_fV73Jwiic 

в psd дизайн есть

верстка нужна качественная и продуманная

заявки без цены рассматриваться не будут

7 лет назад
sim812
Ламов 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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