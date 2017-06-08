Необходимо сверстать лендинг с корзиной. Вот дизайн - https://yadi.sk/d/7ZgYyYuw3JknTe , вот тз -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/111ek0RrrQsbxsg75rOLvSMlKnU8j-TifFACIC9Bjm90/edit?usp=sharing . Требуется современная, динамичная верстка, корректная на всех устройствах в соответствии с макетами и ТЗ. На верстку 2-4 дня. Детальнее поясню механику верстки в личном общении по скайпу.

Есть разные варианты:

1. 5000 руб. только верстка и функционирование отправки

2. 7000 руб. верстка с простой админкой, где можно добавлять товары и с парочкой функций.

Если не бот пишите - 90123 и свой скайп и какой вариант вам интересен.