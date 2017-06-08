Верстка landing page

Нужно сделать адаптивную верстку раздела на сайт и поменять шаблон страницы в ModX вот действующий сайт https://yadi.sk/i/sS9KIXLZ3JwiWX все делаем также на действующем сайте переделывать будем раздел подбор туров вот новые макеты https://yadi.sk/d/8QDG_fV73Jwiic в psd дизайн есть верстка нужна качественная и продуманная заявки без цены рассматриваться ...