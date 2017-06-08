Вёрстка Лендинга

Верстка макетов адаптивно макеты тут по ссылочке залиты >>>> https://cloud.mail.ru/public/FFSD/fnS5gX784 Бюджет до 3000 рублей сроки 3-4 дня Работа по схеме: выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления --> оплата (если есть сомнения – см. мои отзывы (+602 ...
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Необходимо сверстать лендинг пейдж на тему "Фундамнт для строений"
Срок до 3-х дней
Стоимость 2000 руб
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