Вёрстка Лендинга

[b]Задача[/b]: Необходима качественная верстка лендинга + натяжка на WordPress. Пока что есть только прототип лендинга - [url=https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa]https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa[/url] [i]*надеюсь этого хватит, чтобы более-менее оценить объём работы [/i] Готовый дизайн будет через 1-2 дня. [b]Нюансы: [/b] 1. Лендинг рисуется по сетке бутстрап, верстка ...
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Необходимо сверстать лендинг пейдж на тему "Фундамнт для строений"
Срок до 3-х дней
Стоимость 2000 руб
Обязательно кроссбраузерно
Прикрепляйте примеры работ в отписке на проект
Подробности с кандидатами
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