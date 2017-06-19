Верстка лендинга + натяжка на WordPress

$40
HTML-версткаЗавершен11 заявок276 просмотров
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Задача: Необходима качественная верстка лендинга + натяжка на WordPress.

Пока что есть только прототип лендинга - https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa

*надеюсь этого хватит, чтобы более-менее оценить объём работы

Готовый дизайн будет через 1-2 дня.

Нюансы:

1. Лендинг рисуется по сетке бутстрап, верстка тоже должна быть с использование бутстрап

2. Верстка должна быть адаптивна, проходить тесты гугла и яндекс на

мобайлфрендли, ну и хорошо выглядеть на всех популярных разрешениях.

3. Крайне желательно, чтобы главная сайта получала по тесту гугл пейлд спид

оценку в зеленой зоне (на скорость ответа сервера вы повлиять не можете, но

такие вещи, как оптимизация картинок, проблемы с подгрузкой скриптов и т.п.

желательно, чтобы их не было)

4. Что касается внутренних страниц шаблона, то для них дизайна нет. Грубо

говоря нужна страница категорий, записи и страницы, там просто текст на белов

фоне + главное меню и подвал с главной страницы. То есть с внутренними

страницами не заморачиваемся.  

WordPress
7 лет назад
zoomua
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Numbovskij
Дмитрий 
30 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$40
3 дня
Очень доволен сотрудничеством. Получил хорошую верстку + натяжку на WordPress в довольно сжатые сроки. Все правки были внесены оперативно. Смело могу рекомендовать Дмитрия, как хорошего специалиста.
Всё супер!
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