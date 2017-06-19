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Задача: Необходима качественная верстка лендинга + натяжка на WordPress.
Пока что есть только прототип лендинга - https://yadi.sk/i/BJbXJ_9t3JohFa
*надеюсь этого хватит, чтобы более-менее оценить объём работы
Готовый дизайн будет через 1-2 дня.
Нюансы:
1. Лендинг рисуется по сетке бутстрап, верстка тоже должна быть с использование бутстрап
2. Верстка должна быть адаптивна, проходить тесты гугла и яндекс на
мобайлфрендли, ну и хорошо выглядеть на всех популярных разрешениях.
3. Крайне желательно, чтобы главная сайта получала по тесту гугл пейлд спид
оценку в зеленой зоне (на скорость ответа сервера вы повлиять не можете, но
такие вещи, как оптимизация картинок, проблемы с подгрузкой скриптов и т.п.
желательно, чтобы их не было)
4. Что касается внутренних страниц шаблона, то для них дизайна нет. Грубо
говоря нужна страница категорий, записи и страницы, там просто текст на белов
фоне + главное меню и подвал с главной страницы. То есть с внутренними
страницами не заморачиваемся.
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