C любовью к WEB'у.
Разработка/доработка сайтов на php (различные CMS, CMF, Frameworks + самописки), python (Jango), верстка (кроссбраузерная, адаптивная, pixel perfect)
Портфолио
- Программная часть. Клуб "Шкаф"330 просмотров
- Вёрстка/ программная часть411 просмотров
- Вёрстка/программная часть317 просмотров
Отзывы заказчиков
$37
10 баллов
8 лет назад
Все прошло отлично!
Ответный отзыв
Все хорошо
$17
10 баллов
8 лет назад
Все понравилось, все отлично. спасибо.
Ответный отзыв
Отлично сработались. Благодарю!
$50
10 баллов
8 лет назад
HTMLMODX
Грамотный исполнитель. Все в срок.
Ответный отзыв
Спасибо за хорошую взаимную работу!
$40
10 баллов
8 лет назад
BootstrapWordPress
Очень доволен сотрудничеством. Получил хорошую верстку + натяжку на WordPress в довольно сжатые сроки. Все правки были внесены оперативно. Смело могу рекомендовать Дмитрия, как хорошего специалиста.
Ответный отзыв
Всё супер!
$180
10 баллов
8 лет назад
JoomlaWordPress
Быстро, качественно, с душой. Дмитрий регулярно на связи. Спасибо.
Ответный отзыв
Благодарен за сотрудничество Владимиру!
HTML-верстка
14 отзывов(-1)
$3/час
от $3от 1 часа
#322
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$10/час
от $10от 5 часов
#186
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $10от 5 часов
#143
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
#865
Интернет-магазины
нет отзывов
$20/час
от $20от 8 часов
#1017