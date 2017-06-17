Numbovskij

Дмитрий Numbovskij

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
C любовью к WEB'у.

Разработка/доработка сайтов на php (различные CMS, CMF, Frameworks + самописки),  python (Jango), верстка (кроссбраузерная, адаптивная, pixel perfect)

Портфолио

Отзывы заказчиков

semenov-t-a
Тимофей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$37
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта
Все прошло отлично!
Все хорошо
Ответный отзыв
mozmail77
Владимир 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Переделать страницу товара (верстка)
Все понравилось, все отлично. спасибо.
Отлично сработались. Благодарю!
Ответный отзыв
mozmail77
Владимир 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Доработать сайт на modx
HTMLMODX
Грамотный исполнитель. Все в срок.
Спасибо за хорошую взаимную работу!
Ответный отзыв
zoomua
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Верстка лендинга + натяжка на WordPress
BootstrapWordPress
Очень доволен сотрудничеством. Получил хорошую верстку + натяжку на WordPress в довольно сжатые сроки. Все правки были внесены оперативно. Смело могу рекомендовать Дмитрия, как хорошего специалиста.
Всё супер!
Ответный отзыв
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$180
10 баллов
8 лет назад
Малостраничный сайт перенести с Joomla на WP
JoomlaWordPress
Быстро, качественно, с душой. Дмитрий регулярно на связи. Спасибо.
Благодарен за сотрудничество Владимиру!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
HTML-верстка
14 отзывов(-1)
$3/час
от $3от 1 часа
#322
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$10/час
от $10от 5 часов
#186
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $10от 5 часов
#143
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
#865
Интернет-магазины
нет отзывов
$20/час
от $20от 8 часов
#1017