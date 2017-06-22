Доработать сайт на modx

Необходимо доделать (привести в порядок) элементы в категории:[list=1][*]Поставить «+» «-» из блоков на главной или из карточки товара.[*]Сделать нормальный вывод опций в категории (опции всего две, поставить прямоугольники)[*]цена должна меняться в зависимости от выбранной опции ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
по адресу new.expressgsm.ru.
что требуется сделать:
Сделать оповещение оператора по кнопке Заказать звонок. Установить виджет общения с клиентом на сайт. - 5$
сделать микроразметку (для поисковых систем). - 15$
сделать шаблон или скрипт для генерации страниц моделей телефонов.
чтобы можно было при создании страницы только указать модель, эта модель должна поставляться в теги, в текст, в прайс. - 30$
подправить мелочи:
-выделения текста стилем, типа http://expressgsm.ru/Articles/Lace_trim_of_the_telephone.html
-убрать .html на конце чтобы не ставилось по умолчанию
-хлебные крошки чтоб работало на группу выше (например Ремонт Сони выбиралось из модели)
-не работает меню типа http://new.expressgsm.ru/Articles
-генератор sitemap
-Статьи о ремонте сделать типа новостей - чтоб показывался список
-Уменьшить немного размер шрифта H1, H2
-сортировка моделей телефонов в левом списке по алфавиту
подправить страницу моделей:
-справа от фото телефона должен быть блок с характеристиками (текст, поле characteristics1).
характеристики будут вида:
GSM, Series 40, вес 143 г, ШхВхТ 45x107x16 мм, экран 320x240, MP3, FM-радио, Bluetooth, фотокамера 2 МП, аккумулятор 900 мА?ч
-параметр Галерея и Изображения - объединить. рисунок для миниатюры брать с первой картинки в галерее.
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