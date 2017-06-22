Доработать сайт на modx

по адресу new.expressgsm.ru.

что требуется сделать:

Сделать оповещение оператора по кнопке Заказать звонок. Установить виджет общения с клиентом на сайт. - 5$

сделать микроразметку (для поисковых систем). - 15$

сделать шаблон или скрипт для генерации страниц моделей телефонов.

чтобы можно было при создании страницы только указать модель, эта модель должна поставляться в теги, в текст, в прайс. - 30$

подправить мелочи:

-выделения текста стилем, типа http://expressgsm.ru/Articles/Lace_trim_of_the_telephone.html

-убрать .html на конце чтобы не ставилось по умолчанию

-хлебные крошки чтоб работало на группу выше (например Ремонт Сони выбиралось из модели)

-не работает меню типа http://new.expressgsm.ru/Articles

-генератор sitemap

-Статьи о ремонте сделать типа новостей - чтоб показывался список

-Уменьшить немного размер шрифта H1, H2

-сортировка моделей телефонов в левом списке по алфавиту

подправить страницу моделей:

-справа от фото телефона должен быть блок с характеристиками (текст, поле characteristics1).

характеристики будут вида:

GSM, Series 40, вес 143 г, ШхВхТ 45x107x16 мм, экран 320x240, MP3, FM-радио, Bluetooth, фотокамера 2 МП, аккумулятор 900 мА?ч

-параметр Галерея и Изображения - объединить. рисунок для миниатюры брать с первой картинки в галерее.