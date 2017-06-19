Доработка сайта на 1с битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок148 просмотров
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Всем доброго дня!

Сайт на битриксе, нежно исправить следующие:

1. добавленный раздел не отображается

2. почтовая форма заказа приходит без контактов клиента

3. текст не добавляется в раздел

7 лет назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
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