Доработка корзины и доставки на Prestashop

Прошу откликаться только тех разработчиков, которые специализируются на Prestashop.

Необходимо доработать доставку и порядок оформления заказа на новом сайте (затрагивает клиентскую и серверную часть, а также, админку) с базового до нечто похожего на http://unizoo.ru, только без функции повторного заказа.

Отдельно обращаю внимание, то нужно переделать последовательность оформления заказа, добавить возможность выбора дат доставки (и работу с датами в админке), пункты самовывоза и доставка с фиксированной стоимостью для отдельных зон

Прошу на данном этапе не запрашивать ТЗ, т.к. опытному разработчику при ознакомлении с алгоритмом оформления заказа на сайте-примере (http://unizoo.ru) и так будет понятен перечень задач и объём работ.

Пожалуйста, сообщите сможете или нет, если да, то ориентировочную стоимость. Дальше уже перейдем к обсуждению конкретных деталей.

Если сработаемся, будет еще довольно обширный фронт работ.

Ссылки на сайт не даю, пока задача сделать данный функционал на стандартном шаблоне нового магазина.